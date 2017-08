Eure : le festival True Normand, une deuxième édition prometteuse

Le festival True Normand revient, samedi 26 et dimanche 27 août 2017, à Saint-Pierre-De-Cormeilles (Eure) pour une deuxième édition pleine de promesses. À la clé, une programmation alléchante et éclectique pour un tarif abordable.

Tryo, la Rue Ketanou, Elmer Food Beat, Soviet Suprem... "Du festif et de l'intergénérationnel, c'est la ligne directrice de notre programmation", explique Flora Seigneur de l'association La Sauce qui organise le True Normand. Mission d'ores et déjà accomplie avec des groupes qui, pour certains, ont déjà accompagné plusieurs générations de fans. Et puis, c'est encore mieux si ce sont des groupes qui ont des choses à dire. "Ce n'est pas forcément un critère de sélection, mais pour nous, cela importe que leur musique ait un sens. C'est vrai que l'on a des groupes plutôt engagés."

L'an passé, le festival a déjà accueilli plus de 5 000 festivaliers. Un chiffre qui pourrait bien doubler cette année à en croire le nombre de préventes sur le site de l'association. Pour accueillir tout ce beau monde, le festival déménage, à quelques encablures de son site de l'an passé. "On est sur un terrain où il y a de l'ombre, ce qui n'est pas négligeable, et qui est bordé d'arbres ce qui est plus sympa en termes d'esthétique", se réjouit Flora Seigneur.

Une programmation alléchante

• Tryo



• Soviet Suprem



• Giedré



• Et aussi: La Rue Ketanou, Debout Sur Le Zinc, Elmer Food Beat, Dubioza Kolektiv, Igorrr, Catfish, Mantekiya, Jahen Oarsman, Monty Picon, Dj Ordoeuvre, Pomele, La Rotative.



Festival True Normand à Saint-Pierre-de-Cormeilles, samedi 26 et dimanche 27 août 2017. Pass 2 jours à 30€ en pré-vente, 35 euros sur place.