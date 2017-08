Incendie d'un poids lourd: l'autoroute A28 fermée

Un camion qui transportait des ballots de textiles s'est enflammé dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 août 2017, sur l'autoroute A28 au nord de la Seine-Maritime. Vingt pompiers ont lutté contre les flammes. L'autoroute a dû être totalement fermée à la circulation.

Il était minuit, mercredi 23 août 2017, lorsque l'alerte a été donnée: un camion a été en proie aux flammes sur l'autoroute A28 (sens nord/sud), au point kilométrique 35, à hauteur de la vallée de la Bresle, à l'extrémité nord de la Seine-Maritime.

Le feu a pris dans la cabine, avant de se propager à la remorque, qui transportait des balles textiles.

Vingt pompiers sur place

Vingt pompiers ont été mobilisés avec trois lances à incendie, dont une à mousse. Le conducteur espagnol n'est pas blessé, mais la circulation a dû être coupée dans les deux sens, sur l'autoroute A28.

Vers 5h, jeudi matin 24 août, la carcasse du camion a pu être remorquée jusqu'à l'aire de repos du Coudroy et la circulation a pu être rouverte. On ne connaît pas les causes du feu.

A LIRE AUSSI.

Accident : l'autoroute A28 coupée à Alençon