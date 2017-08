Rouen : avec plus de 3g d'alcool, il "oublie de freiner" et provoque un accident

Le lundi 21 août 2017, des policiers rouennais (Seine-Maritime) sont intervenus sur un accident causé à un feu rouge par un conducteur visiblement ivre. Le contrôle a prouvé que l'homme conduisait avec 3,52 grammes d'alcool dans le sang.

Il est près de 16h30, lundi 21 août 2017, lorsqu'une patrouille de la police municipale de Rouen (Seine-Maritime) repère trois véhicules arrêtés avec leurs feux de détresse sur le quai Jacques Anquetil. Les deux premiers conducteurs expliquent qu'ils attendaient l'un derrière l'autre au feu rouge, quand une BMW a percuté le deuxième véhicule de la file et l'a projeté dans le premier. Alors qu'aucun blessé n'est à déplorer, le conducteur de la BMW explique aux policiers qu'il a tout simplement "oublié de freiner".

Sept fois la limite autorisée

Les policiers municipaux remarquent que l'homme de 48 ans habitant à Montville (Seine-Maritime) a les yeux rouges et sent l'alcool. Ils le soumettent à un test d'alcoolémie qui s'avère positif. L'homme est alors conduit à l'hôtel de police pour un contrôle précis de son alcoolémie. Après avoir soufflé dans l'éthylomètre, le verdict tombe : l'homme conduisait avec au moins 3,52 grammes d'alcool dans le sang, soit sept fois plus que les 0,50 gramme autorisés au maximum.

Déjà connu pour ce type de faits, même si son permis de conduire était bien en règle, il est placé en dégrisement puis en garde à vue.

