Déménagement aux musées de Fécamp

Le 21 août 2017 à 10:25 Par : Gilles Anthoine

On déménage les oeuvres d'arts à Fécamp (Seine-Maritime). Le nouveau musée des Pêcheries doit ouvrir ses portes en décembre 2017. Depuis le 7 août 2017, les oeuvres présentes dans les anciens musées Terre-Neuvas et Arts et de l'enfance, sont en transhumance.