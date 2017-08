Perte de l'odorat et du goût: le combat d'un Normand

Depuis un an, à la suite d'un choc, Jean-Michel Maillard qui habite près de Flers (Orne) a perdu l'odorat. 2 % de la population est frappée par ce handicap. Mais chacun reste isolé dans son coin, et le corps médical est quasiment absent. Pour les victimes de cette situation, une réunion d'information est organisée samedi 19 août 2017 à Caen.

Savez-vous ce qu'est: l'anosmie? C'est la perte totale de l'odorat. Souvent du jour au lendemain. Souvent après un choc. Mais aussi parfois sans qu'on sache pourquoi…

2 % de la population en souffrirait, avec d'énormes impacts au quotidien: ne plus sentir le parfum de sa femme, l'odeur de gazon coupé, mais aussi celle des fumées en cas d'incendie… C'est encore la poubelle qu'on vide systématiquement, de peur qu'elle empeste, mais impossible de le savoir.

L'anosmie se complète de l'agueusie: la perte totale du goût. Ceux qui en souffrent n'ont plus aucune saveur Ils ne ressentent plus aucun goût, plus le café bu au travail, c'est comme s'ils mangeaient du carton.

Pour autant aucun suivi médical, ni aucune solution ne sont proposés. Évidemment ça se voit moins que quelqu'un à qui il manque un bras… Mais la souffrance, l'exclusion, sont très importantes. Et la dépression qui va souvent avec, également.

Le 6 novembre 2015, à 40 ans, Jean-Michel Maillard qui habite et travaille près de Flers (Orne) est devenu anosmique suite à un choc. Alors que généralement dans sa situation, chacun se renferme sur soi et s'isole, lui a décidé de réagir. Sur Internet. Mais également en s'impliquant dans la seule association d'anosmiques qui existe en France.

Les anosmiques tentent actuellement de se regrouper en association, pour être reconnus, et pour trouver des médecins compétents pour les accompagner:

Une réunion d'information aura lieu: samedi 19 août de 13h30 à 19h, au bar/brasserie "Le Bureau", 41 boulevard Maréchal Leclerc, à Caen.