Ligue 1: Neymar à Guingamp, Nantes-OM à l'affiche de la 2e journée

Une star planétaire au Roudourou: Neymar va disputer son tout premier match avec le PSG, dimanche soir à Guingamp lors de la 2e journée de L1, au lendemain d'un Nantes-Marseille samedi après-midi.

. Neymar au Roudourou

Après une escapade à Saint-Tropez, les débuts au Roudourou, et donc la fin du suspense. Le contrat du joueur le plus cher de l'histoire du foot "sera homologué dans l'après-midi" de vendredi, a annoncé la Ligue (LFP), et donc à temps pour qu'il fasse ses premiers pas comme Parisien sur le terrain costarmoricain.

Cela s'est débloqué rapidement ce vendredi. En matinée, le FC Barcelone a d'abord annoncé à l'AFP qu'il avait "reçu et encaissé le chèque" de 222 millions d'euros signé par le PSG et qu'il allait dès lors "mettre en route les démarches de transfert". Peu après midi, la Fédération française (FFF) déclarait à l'AFP avoir reçu le Certificat international de transfert (CIT). L'homologation par la Ligue (LFP) n'était plus qu'une formalité.

Le problème administratif qui avait privé Neymar du match PSG-Amiens (2-0), suivi depuis les tribunes après avoir été présenté en grande pompe au Parc des Princes, est donc de l'histoire ancienne. Et après son style vestimentaire et ses plongeons à Saint-Tropez, c'est son jeu qui sera désormais décortiqué par toute la France du foot, dans un Roudourou de 17.000 places à guichets fermés depuis une semaine.

"Nous voulons qu'il commence à jouer dans l'équipe, dans le 11", a dit l'entraîneur parisien Unai Emery, selon lequel Neymar "est prêt physiquement pour jouer toutes les minutes".

Pas de quoi effrayer son homologue guingampais, au contraire: "Très honnêtement, c'est mieux qu'il soit là, c'est beaucoup mieux. Pour nous c'est une motivation bien supérieure, c'est l'envie de faire encore plus parce qu'on sait qu'en gagnant contre le PSG avec Neymar, ce serait encore plus retentissant", a dit de son côté Antoine Kombouaré, ex-joueur et ex-coach du PSG.

Mais il faudra aussi lui faire de la place sur le terrain. Draxler, qui n'est pas encore apparu en match officiel (il a repris en retard du fait de la Coupe des Confédérations), a le plus à perdre puisqu'il occupait précédemment le poste d'ailier gauche, qui semble naturellement dévolu à Neymar. Et quid de Di Maria, dont la valeur marchande pourrait être utilisée pour amortir un peu le transfert faramineux des 222 M EUR du Brésilien ?

L'armada parisienne se rend dans un Roudourou où elle s'était écroulée la saison dernière en décembre (revers 2-1). Les Parisiens devront hausser le ton par rapport à leur petite entrée en matière face à Amiens, tandis que Guingamp est allé s'imposer 3-1 à Metz.

. Marseille sur sa lancée?

L'OM s'est bien lancé face à Dijon (3-0), malgré 45 premières minutes apathiques. Mais il faut confirmer désormais à l'extérieur, tout en préparant le déplacement de jeudi prochain chez les Slovènes de Domzale en barrage.

Et si le club s'est fait prêter l'arrière gauche Jordan Amavi par Aston Villa (2e div. anglaise), il a connu deux mauvaises nouvelles.

Le capitaine, Payet, sera forfait deux semaines après s'être blessé le week-end dernier, et Giroud, convoité, ne veut "pas venir à Marseille", selon Rudi Garcia. "Aujourd'hui, pour avoir des tops joueurs, on est encore un peu court", a estimé l'entraîneur phocéen jeudi dans L'Equipe.

Les Olympiens se frotteront à des Canaris revanchards après le 3-0 encaissé à Lille dimanche dernier. "Je veux qu'on joue plus en attaque. A Lille, nous avons beaucoup trop attendu. J'espère que nous ferons notre jeu", a souligné l'entraîneur nantais, Claudio Ranieri.

. Monaco et Lille pour confirmer?

L'ASM et le Losc, vainqueurs à domicile lors de la journée inaugurale, se déplacent dimanche, respectivement à Dijon et Strasbourg, qui restent eux sur une défaite.

Monaco sera-t-il troublé par le feuilleton Mbappé? Plusieurs médias ont affirmé cette semaine que la jeune pépite aurait choisi le PSG, qui serait prêt à en faire le deuxième plus gros transfert de l'histoire après celui de Neymar. L'ASM a recruté le Lyonnais Ghezzal, qui était libre.

Le Losc de Marcelo Bielsa se rend chez un promu, Strasbourg, où l'ambiance promet d'être chaude pour le retour du club dans l'élite, et après la gifle 4-0 reçue à Lyon lors de la 1re journée.

Résultats de la 2e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Nice - Troyes 1 - 2

Rennes - Lyon 1 - 2

samedi

Nantes - Marseille 0 - 1

Amiens - Angers 0 - 2

Caen - Saint-Etienne 0 - 1

Bordeaux - Metz 2 - 0

Toulouse - Montpellier 1 - 0

dimanche

(15h00) Strasbourg - Lille

(17h00) Dijon - Monaco

(21h00) Guingamp - Paris SG

