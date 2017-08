Athlétisme: Mayer déjà en tête après 3 épreuves du décathlon, Robert-Michon en finale

Kevin Mayer, déjà en tête du décathlon après trois épreuves, et Melina Robert-Michon, qualifiée sans soucis pour la finale du disque, n'ont pas raté leurs grands débuts aux Mondiaux-207, vendredi à Londres.

Mayer, vice-champion olympique et qui fait office de grandissime favori depuis la retraite du double champion olympique et recordman du monde Ashton Eaton, a démarré ses dix travaux sur les chapeaux de roue en battant son record personnel sur le 100 m (10 sec 70). Il a ensuite sauté à la longueur à 7,52 m avant de lancer le poids à 15,72 m.

Il totalise 2703 points devant l'Allemand Rico Freimuth (2678 points) et l'Américain Trey Hardee (2647 points). Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas disputé de décathlon cette année pour se préserver en vue des Championnats du monde.

Il restera encore le saut en hauteur et le 400 m au programme vendredi avant les 5 dernières épreuves prévues samedi (110 m haies, disque, perche, javelot, 1500 m).

Tout se déroule également sans accrocs pour Mélina Robert-Michon. La vice-championne olympique du lancer du disque a obtenu sans coup férir son ticket pour la finale dès son premier essai (63,97 m), soit sa meilleure performance de 2017.

Arrivée à Londres après une première partie de saison mitigée en terme de résultats, l'expérimentée Française de 38 ans a une nouvelle fois démontré qu'elle savait se transcender lors des grands rendez-vous.

"Cela confirme les sensations que je pouvais avoir à l'entraînement, a réagi Robert-Michon. C'est de bon augure et en plus il y a encore un peu de marge. C'est pas mal. Je n'ai pas voulu prendre trop de risques, le but c'était que ça tombe juste derrière la ligne. Mes entraîneurs savent comment faire pour que j'arrive dans de bonnes conditions en Championnats."

Les autres favorites ont elles aussi passées le cut des qualifications. La Croate Sandra Perkovic, vainqueur des JO-2016, a fait très forte impression et prouvé qu'elle serait très difficile à aller chercher puisqu'elle a composté son billet avec un jet à 69,67 m, tout bonnement le meilleur lancer de l'Histoire enregistré en qualifications dans un grand championnat. C'est aussi passé pour les deux Cubaines Denia Caballero et Yaime Perez.

Au saut en hauteur, il n'y pas eu non plus de frayeurs pour les deux hommes à suivre, le Qatari Mutaz Essa Barshim, 2e des JO-2016 et des Mondiaux-2015, et l'Ukrainien Bohdan Bondarenko, champion du monde 2013.

Kendra Harrisson, détentrice du record du monde du 100 m haies (12 sec 20), est entrée également dans la compétition avec sérieux (12 sec 60 en séries) et sera en lice en demi-finales en soirée.

