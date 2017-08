Migrants à Calais: douches et sanitaires installés dès "la semaine prochaine"

Des douches et des sanitaires, premiers éléments du dispositif d'aide aux migrants de Calais imposé par le Conseil d'Etat, seront installés "avant la fin de la semaine prochaine", a annoncé mercredi le préfet du Pas-de-Calais.

"Je rencontrerai les associations et je serai en relation avec la municipalité pour arrêter un dispositif le plus adapté possible", a dit Fabien Sudry lors d'une conférence de presse à Calais, chiffrant à 450 le nombre de migrants dans le Calaisis, "une tendance à l'augmentation depuis quelques semaines".

