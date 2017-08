Couteau dans la cathédrale de Bayeux : six mois de prison

La justice a condamné à Caen (Calvados), vendredi 28 juillet 2017, un quadragénaire à six mois de prison ferme pour avoir menacé une personne avec un couteau dans l'enceinte de la cathédrale de Bayeux, la veille.

Le tribunal correctionnel de Caen a fait passer en comparution immédiate, vendredi 28 juillet 2017 à Caen (Calvados), un homme de 42 ans qui la veille s'était rendu coupable d'avoir sorti un couteau en la cathédrale de Bayeux, pour menacer une personne qui venait de lui faire une remarque. Le touriste venu à son encontre l'avait alors invité à enlever sa casquette dans cet édifice religieux. Les forces de l'ordre avaient rapidement fait évacuer la cathédrale.

Interdiction de se rendre à Bayeux

L'auteur des faits, Mickaël Lecourt, a été condamné à douze mois de prison dont six avec sursis. Interdiction lui est faite de se rendre à Bayeux au cours des deux prochaines années. Aussi, il a obligation de fixer son lieu de résidence, de travailler et de recevoir des soins. Il ne peut plus avoir d'arme sous autorisation pendant les dix prochaines années. Et il doit par ailleurs indemniser sa victime à hauteur de 300 €.

