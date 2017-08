Kenya: la maison du vice-président attaquée par des hommes armés

La maison du vice-président kényan William Ruto a été attaquée par des hommes armés samedi dans la région d'Eldoret (nord-ouest), à dix jours d'élections générales qui s'annoncent serrées et tendues, a-t-on appris de sources sécuritaire et policière.

M. Ruto et sa famille ne se trouvaient pas chez eux au moment de l'attaque, dont les motivations sont inconnues et lors de laquelle un policier d'élite chargé de la sécurité a été grièvement blessé, ont indiqué à l'AFP un haut responsable de la sécurité et un policier sous couvert de l'anonymat.

