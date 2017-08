Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 29 et dimanche 30 juillet

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 en Normandie.

MANCHE

Ce dimanche 30 juillet 2017 rendez-vous à Donville les Bains pour l'étape de la tournée Skim School Tour à partir de 10h30 sur la plage avec la team Mauna Kéa. Au programme : Découverte du skimboard en cours structurés. Démonstrations et "winch skim" ou encore un espace équilibre et une exposition avec animations sur l'écologie "respecte ta plage".

Jusqu'au 30 août 2017 participez à des initiations au sauvetage côtier et paddleboard sur la plage de Surtainville face au camping avec Cotentin natation, plus d'infos sur cotentinnatation.com

Testez l'aquaride à Saint-Pair-sur-mer cet été. Le plus grand toboggan aquatique de France en structure gonflable : 11m de hauteur et 65m de glissade. Tarif : 5€/personne valable pour 5 descentes. Rendez-vous de 14h à 19h sur le parking du Thar à Kairon.

CALVADOS

Tous les jours, jusqu'au 2 août 2017 au château de Crèvecoeur en Auge, venez à la rencontre du Moyen-Âge. Rendez-vous de 11h à 19h avec Martin "Bon à Rien", Dame Brunehaut et toute leur troupe pour découvrir des spectacles médiévaux, des démonstrations et des ateliers. A la taverne, vous goûterez à la gastronomie médiévale : tranchoirs, pastés et toastés vous attendent.

L'événement Zik au Parvis arrive à Bayeux ce samedi 29 juillet 2017 sur le Parvis de l'hôtel de ville. 3 groupes se partagent la scène pour faire parler les guitares. Retrouvez Marine Le Coquet pour un concert Pop folk puis Kidney BeansRock et Double Decker pour du Blues rock. Gratuit.

Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 participez à la fête de la mer et du maquereau à Trouville-sur-mer. Avec le "Village Fête de la mer" sur le parking face à la mairie et côté quai, des animations pour les enfants, stands de présentation des associations, jeux en bois, animations de matelage, présentation d'un sloop coquillier "Le François Monique" ou encore une exposition proposée par "Les Amis du musée".

ORNE

Alençon Place au parc des Promenades d'Alençon jusqu'au mercredi 23 août 2017. L'occasion de faire pleins d'activités comme de l'accrovoile, des concerts ou encore du cinéma en plein air.

Les dimanches de l'été à partir de 17h rendez-vous sous les platanes de l'Aigle pour des fins d'après-midi en musique. Vivez des moments festifs, lyriques, riches en découvertes, ce dimanche 30 juillet 2017 retrouvez Jazz et Marmaille pour du jazz Disney, c'est gratuit.

La 27ème édition de la fête des potiers se tient samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017 à Moulins-la-Marche. 54 potiers céramistes de toutes les régions françaises viennent vous montrer leur savoir-faire. Les décors de leur émaillage font référence à une page historique du Moyen Age : la conquête normande du sud de l'Italie et de la Sicile. Nombreuses animations. Ateliers adultes et enfants.

SEINE-MARITIME

Jusqu'au 6 août 2017 à Rouen profitez de la 10e édition de Rouen sur Mer. Le secteur du 106 s'est transformé en plage. Sur place de multiples activités. Plage avec transats, parasols et sable fin, un espace petite enfance avec de l'éveil musical pour les 0-3 ans, ateliers cerfs-volants, origami, ou encore des lectures de contes. Des décors originaux vous dépayseront et des soirées rythmées sont prévue avec de la salsa ou encore de la zumba. Pour les plus calmes, des activités de détente vous attendent comme le yoga, la réflexologie, ou encore le Pilate. Rendez-vous quai Jean de Béthencourt.