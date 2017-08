Mesures israéliennes à Al-Aqsa: les Palestiniens "gèlent" les contacts avec Israël

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé vendredi un "gel des contacts" avec Israël tant que les nouvelles mesures de sécurité mises en place par l'Etat hébreu autour de l'esplanade des Mosquées ne seraient pas annulées.

M. Abbas s'exprimait devant des journalistes à l'issue d'une journée d'affrontements entre manifestants palestiniens et forces israéliennes qui ont fait au moins trois morts et des centaines de blessés à Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée.

