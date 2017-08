A Caen, ils livrent des repas à vélo

Hugo et Maxime ont implanté leur société Kebi, de livraison de repas à vélo, le 5 juillet 2017 à Caen (Calvados).

Sur leurs vélos, "à la force des mollets", Hugo et Maxime, deux jeunes hommes de 25 et 24 ans livrent des repas aux Caennais. Après avoir fondé "Kebi shop" leur société de course à vélo à Rouen (Seine-Maritime) en 2014, ils ont débarqué à Caen le mercredi 5 juillet 2017. "L'idée c'est de livrer de tout, partout et à vélo", explique Maxime.

Cinq restaurants partenaires pour l'instant

Cinq restaurants dans le centre de Caen sont partenaires de cette aventure : le Grenier à Crêpes, l'Atelier du burger, Fleur de Sushi, l'Abracadabra et Holy Moly. "Tous les plats sont en ligne avec des photos que nous sommes allés faire directement dans les restaurants. Ensuite, ça fonctionne comme un achat de vêtements en ligne" précise le jeune entrepreneur. Le consommateur passe commande, remplit son panier et la livraison se fait en 30 minutes maximum.



Prochaine étape : Le Havre

"Nous avons commencé à Rouen et ça fonctionne bien. A Caen, d'autres restaurants vont nous rejoindre". La prochaine étape de leur tour de Normandie à vélo ? "Le Havre. Nous aimerions proposer ce service pour septembre".

Pratique. coursierkebi@kebi.fr 06 88 26 91 22. Tarif livraison : 2.50€