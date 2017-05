Normandie : en 15 ans, la salariée détourne 377 000€ 

De 1998 au 14 novembre 2013, une salariée de la SARL Deltaa, spécialisée dans le conditionnement de produits alimentaires à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), détourne une somme de 377 400€. Son compagnon est quant à lui poursuivi pour recel pour avoir accepté d'utiliser son compte bancaire pour le créditer des sommes détournées. Ils ont été jugés lundi 22 mai 2017.

De 1998 à 2013, une salariée de l'entreprise Deltaa, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), près de Rouen, détourne l'argent de sa société. En tout, 377 400€ ont ainsi été détournés.

Des factures fictives

C'est en novembre 2013 que le directeur de la société la surprend à ranger des espèces dans son sac. Il mène son enquête et s'aperçoit que des règlements de fournisseurs sont indûment encaissés sur un compte bancaire inconnu. La prévenue, qui avait la responsabilité des charges comptables et notamment du paiement des fournisseurs, fêtes foraines entre autres, éditait des factures fictives en pratiquant le système de la double facturation. Par mesure de précaution, elle est licenciée le 14 novembre 2013, et la SARL Deltaa porte plainte pour abus de confiance le 30 janvier 2014. L'enquête montre que les chèques déposés sont encaissés sur le compte bancaire de son compagnon.

"Je détournais 1 500€ par mois"

Lors d'un entretien avec son directeur, elle prend la responsabilité du délit et signe une reconnaissance de dette. "Je reconnais avoir détourné environ 1 500€ par mois", avoue-t-elle. Son compagnon, poursuivi pour recel, affirme à la barre: "Je n'ai jamais supervisé la gestion de nos comptes bancaires." La partie civile de la société ajoute que "les détournements sont flagrants et auraient continué, aux dires de la prévenue". Le ministère public constate que "les éléments intentionnels ne sont pas contestés", et, pour la défense des prévenus, "il faut tenir compte de l'aspect non ostentatoire du train de vie du couple".

L'affaire ayant été mise en délibéré lundi 22 mai 2017, le tribunal de Rouen (Seine-Maritime) relaxe le compagnon de la prévenue et la déclare coupable en la condamnant à 15 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans, ainsi qu'au remboursement des sommes détournées.

