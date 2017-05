Édouard Philippe, député-maire du Havre (LR), nommé Premier ministre

Le député-maire Les Républicains du Havre, Édouard Philippe, a été nommé Premier ministre par le président de la République Emmanuel Macron, a annoncé lundi le secrétaire général de l'Élysée.

À 46 ans, cet élu de droite et fidèle d'Alain Juppé, dont la nomination était pressentie, devient le plus jeune chef de gouvernement depuis Laurent Fabius en 1984.

En nommant un Premier ministre de droite après cinq ans de quinquennat socialiste, Emmanuel Macron, qui a défini son mouvement La République en marche! comme "et de droite, et de gauche", abat la première carte de sa "recomposition politique" et lance un défi à LR avant les élections législatives.

Énarque de la promotion Marc-Bloch (1997), maître des requêtes au Conseil d'État, maire du Havre depuis 2010 et réélu au premier tour en 2014, Édouard Philippe est un proche de longue date d'Alain Juppé, dont il fut le secrétaire général à la tête de l'UMP (devenue LR) de 2002 à 2004.

Peu connu du grand public, cet avocat a également été membre du cabinet d'Alain Juppé lors de son bref passage au ministère de l'Écologie en 2007, avant de devenir directeur des affaires publiques du groupe nucléaire Areva (2007-2009).

Élu député de Seine-Maritime en 2012, Édouard Philippe, qui devient le 23e Premier ministre de la Ve République, ne se représente pas aux législatives de juin.

Inconditionnel selon son entourage de l'oeuvre de Winston Churchill, de Bruce Springsteen, adepte de boxe et grand consommateur de M&M's et de Coca-Cola, ce natif de Rouen est fils d'enseignants.

Marié à une professeure à Sciences Po Paris, il a trois enfants. Coauteur de deux romans, il a également chroniqué la campagne présidentielle dans le quotidien de gauche Libération.

La passation des pouvoirs avec l'actuel locataire de Matignon, le socialiste Bernard Cazeneuve, va suivre en milieu d'après-midi. Les deux hommes, tous deux élus de Normandie, se connaissent bien et s'apprécient, selon leurs proches.

La composition du reste du gouvernement, qui devrait comporter d'autres personnalités de LR et du MoDem de François Bayrou, devrait être dévoilée mardi, avant le premier Conseil des ministres du quinquennat programmé mercredi.

