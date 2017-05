Les TLC de retour après 15 ans!

Le groupe féminin TLC fait son retour, 15 ans après leur dernier album studio.

Les TLC avaient marqué les années 90 avec des titres comme No Scrubs (1999) ou Waterfalls (1994). Composé de Tionne "T-Boz" Watkins, Lisa "Left Eye" Lopes and Rozonda "Chilli" Thomas, le trio a sorti 4 albums studio avant la mort de Lisa dans un accident de voiture en 2002.

Et en 2017, Tionne et Rozonda décident de reformer les TLC en duo. Leur album sortira le 30 juin 2017 et s'appellera simplement TLC. Elles ont sorti un single avec Snoop Dog (way back) et "Haters" ce 10 mai 2017.

A LIRE AUSSI.

Kendrick Lamar et Lorde, vent de nouveautés à Coachella