La Fallue, une brioche normande bientôt distribuée sur trois continents

La Fallue, brioche normande au goût d'autrefois, est produite fin 2015 au sein de l'entreprise Mamie Normandie située à Bayeux (Calvados). Celle-ci continue son développement en pensant notamment à l'international.

C'est l'un des incontournables des tables de petit-déjeuner. La brioche. Mais pas n'importe laquelle : la Fallue ! Brioche normande dont la recette a été remise au goût du jour il y a un an et demi par la PME Mamie Normandie à Bayeux (Calvados). Distribuée dans de nombreux supermarchés de la région : Franprix, Monoprix, Carrefour entre autres, Mamie Normandie a signé très récemment un partenariat avec les hypermarchés Auchan au niveau national.

Deux fois plus cher

"C'est un sacré challenge pour nous de se battre face aux grands groupes industriels qui fabriquent des viennoiseries", explique David Abdou, président de l'entreprise. Le produit est vendu deux fois plus cher que les autres brioches "mais on a eu un très bon accueil. Les gens aiment les produits de qualité".

Une brioche made in Normandie

Dans cette viennoiserie, David Abdou et ses dix salariés y ont mis toute la Normandie. "On utilise du beurre et de la crème d'Isigny, du lait entier et des oeufs de poules élevées en plein air de Normandie ainsi que de la farine de blé normand". La Fallue, c'est avant tout, pour le gérant de l'entreprise, le goûter qu'il mangeait lorsqu'il rentrait de la piscine étant petit. Alors il a décidé de lui rendre ses lettres de noblesse. "Actuellement nous sortons 2 500 brioches par jour avec une surface de production de 600m2". Au total, Mamie Normandie pourrait aller jusqu'à 12 000 brioches quotidiennes. "Ça viendra avec le développement".

Consolider les acquis et viser l'international

L'objectif premier pour l'entreprise est de consolider le travail mené depuis un an et demi. "Fidéliser nos clients, travailler d'autres recettes par exemple, ajoute David Abdou. Ensuite notre rêve est bien évidemment d'exporter notre produit aux États-Unis, en Angleterre, en Asie... pour montrer le savoir-faire normand". Grâce au groupe Pomona, grossiste alimentaire, des contrats pour l'export vers les Émirats Arabes Unis, l'Asie et l'Afrique ont été signés. La Fallue ne devrait pas tarder à s'inviter sur les tables de petits-déjeuners étrangers.