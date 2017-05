L'Agenda en Normandie : jeudi 11 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

À partir de vendredi 12 mai au jusqu'à dimanche 14 mai 2017 c'est le salon de l'occasion à Cherbourg. Plus de 250 véhicules exposés pour trouver votre nouveau véhicule. Rendez-vous Place Jacques-Demy vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

Ce samedi 13 mai 2017 assistez à un show de danse au théâtre de la Butte à Cherbourg. C'est organisé par le club de danse de Cherbourg avec la participation des associations: ASAM école de danse modern jazz, le Sunrise Siouville, Rythme et Dance, ASAM Bachata ou encore Ya Salem. Tarifs: 8 € adultes, 4 € jusqu'à 10 ans.

CALVADOS

La ville de Caen et les industriels forains vous invitent à la foire de Pâques de Caen jusqu'au 21 mai 2017. Profitez de bons plans comme des attractions à 2 euros le week-end des samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 en vous connectant sur le site internet caen.fr. Gagnez vos pass pour des manèges en appelant au 02 33 05 32 30, 02 33 05 32 30!

Ambiance torride au Cargö à Caen ce samedi 13 mai 2017. L'association Normandie Salsa pose ses valises pour une belle soirée dédiée à la fameuse danse venue de l'île de Cuba. Au programme: danse, musique, stages et ambiance cubaine. Deux salles, deux ambiances. Billetterie auprès de l'association Normandie Salsa. Renseignements au 06 75 37 31 96 et par mail: normandiesalsaetc@yahoo.fr

ORNE

Plus de 10 ans de carrière et bientôt un 5ème album pour le groupe de chanson française Volo. Retrouvez-le à La Luciole à Alençon ce vendredi 12 mai 2017 dès 21h. Comptez entre 18 et 22 euros l'entrée, toutes les infos et la billetterie sur laluciole.org.

Sainte-Eugénie, un lieu fascinant. Tout ici fait frontière. Temps, sol, lumière et eau font la magie du lieu, en soulignent les raretés et fondent les légendes. Les mots même font rêver: belladone, céphalanthère de Damas, astragale à feuilles de réglisse… Partez pour une promenade sensorielle, poétique, en musique et jongleries à Silly en Gouffern ce samedi 13 mai 2017.