Projet immobilier : les prix des terrains autour de Caen

Pour lancer son projet de construction, l'achat d'un terrain demeure l'élément clé. Son prix se fait toujours sentir dans le budget global. Petit tour d'horizon des prix en ce printemps 2017 autour de Caen (Calvados)

Les années passent et les tendances restent. Les terrains du nord de Caen (Calvados) demeurent plus chers qu'ailleurs, tout comme ceux de la première couronne, en comparaison avec la seconde. Ainsi à 10-15 minutes du périphérique caennais, il faut compter aux environs de 140 € par mettre carré, contre au moins 180 € plus près.

42 000 € pour 300 m2

En ce début mai 2017, des terrains sont à vendre à 55 000 € à Moult pour 400 m², 42 000 € à Frénouville pour 300 m² ou encore 73 500 € à Evrecy pour 536 m². Entre Caen et la mer, l'enveloppe est de 84 000 € pour un terrain de 450 m² à Langrune-sur-mer.

