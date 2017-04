Ligue 1: Nice, vainqueur de Nancy 3-1, est assuré de terminer sur le podium

L'OGC Nice, qui s'est imposé 3-1 à domicile contre Nancy samedi pour la 33e journée, est assuré de terminer sur le podium de Ligue 1 et de se qualifier pour le 3e tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions.

Grâce à des buts de Mickaël Le Bihan (35e) puis de Jean Michael Seri (51e s.p., 84e) contre un but du Nancéien Maurice Dale (26e), le club azuréen compte 19 points d'avance sur Lyon, 4e, et ne peut donc plus être repris. Il s'assure ainsi son meilleur classement depuis 41 ans et la saison 1975-1976.

Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football:

vendredi

Angers - Paris SG 0 - 2

samedi

Nice - Nancy 3 - 1

(20h00) Metz - Caen

Rennes - Lille

Guingamp - Toulouse

Montpellier - Lorient

(21h00) Monaco - Dijon

dimanche

(15h00) Nantes - Bordeaux

(17h00) Bastia - Lyon

(21h00) Marseille - Saint-Etienne

