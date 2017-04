Parlement européen: la justice française demande la levée de l'immunité de Marine Le Pen

La justice française a demandé au Parlement européen la levée de l'immunité de Marine Le Pen visée par une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs d'assistants parlementaires du Front national, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Les juges d'instruction ont adressé des demandes de levée d'immunité parlementaire des eurodéputées Marine Le Pen et Marie-Christine Boutonnet les 29 et 30 mars, a précisé cette source, confirmant une information d'Europe1. La candidate du parti d'extrême droite à la présidentielle avait refusé le 10 mars de se rendre a une convocation des juges en vue d'une possible mise en examen dans cette affaire, invoquant son immunité.

