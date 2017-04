Sur le port de Cherbourg, il exhibe un couteau devant ses collègues routiers

Un chauffeur routier Tchèque a été arrêté par la police dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 avril 2017. Il avait menacé d'autres routiers avec un couteau de cuisine.

La police aux frontières de Cherbourg (Manche) a interpellé, dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 avril 2017 à 00h30, un individu passablement alcoolisé, sur le port transmanche.

Il venait d'exhiber un grand couteau de cuisine devant des chauffeurs routiers de nationalité lituanienne, avant d'être désarmé par ces mêmes hommes.

La barrière de la langue...

Lors de son interrogatoire par la police, l'homme alcoolisé a expliqué être lui aussi chauffeur routier, de nationalité tchèque. Comme ses confrères, il était en attente d'embarquement à bord d'un ferry et a souhaité leur montrer son moyen de défense... sans volonté agressive. Et d'ajouter que la nuit, les quelques grammes d'alcool et la barrière de la langue ont suffi à effrayer les victimes !

L'homme a été remis en liberté avec une convocation devant la justice le 22 août 2017, pour port d'arme et ivresse publique.

A LIRE AUSSI.

Au Tribunal de Caen, face à face entre un "alcoolique violent" et son "amie"

Normandie : le client ne règle pas sa course et tend un piège au chauffeur de taxi