À la rencontre des fans caennais de Renaud

Renaud se produit au Zénith de Caen (Calvados) ce jeudi 19 janvier 2017. Son retour était attendu à Caen , dix ans après sa venue en 2007. Un retour dont ses fans n'ont jamais douté.

Renaud est au Zénith de Caen (Calvados) pour deux soirs de concerts. Il se produit ce jeudi 19 janvier 2017 à 20 heures à guichet complet. Nous sommes allés à la rencontre des fans présents lors de son premier concert mercredi 18 janvier 2017. Personne n'a voulu manquer le retour du Phénix, un retour dont aucun d'entre eux n'avait douté.

Si la longévité d'une carrière artistique se mesure à l'âge du public, alors Renaud fait partie des grands. Dans le public, des jeunes de 20 ans, côtoient ceux qui pourraient être leurs grands-parents. "J'adore son côté loubard, ses chansons et ses positions sont toujours d'actualité" témoigne Gaétan même si "son dernier album n'est pas génial".

Faisant fi des mauvaises langues et des puristes critiquant sa voix trafiquée et rouillée "dans leurs torchons qu'il ne lira jamais", son public caennais était bien au rendez-vous, toujours autant Morgane de lui. Si le concert du mercredi 18 janvier 2017 n'était pas complet, celui du 19 janvier 2017 affiche salle comble. "Sa voix, c'est comme son retour, on sait qu'elle reviendra" s'exclame Michel, sexagénaire venu avec sa femme.

Tous sont unanimes, peu importe la voix, les critiques ou le nouvel album, les fans du chanteur sont là pour lui et pour ses textes. Pour Gaétan, dont la chanson préférée est "Miss Maggie" pamphlet contre la très libérale Margaret Thatcher, le fait que Renaud ait admis sa sympathie pour François Fillon n'a "aucune importance".

Une carrière longue

En 1975, l'animatrice Danielle Gilbert accueillait sur son plateau télé un titi parisien, "un gavroche" qui, surmontant son trac et sa timidité, était parvenu à chanter son titre "Camarade Bourgeois" une séquence télé devenue culte pour ses fans. La carrière de Renaud prenait un tournant. Devenu tour à tour et simultanément loubard, anarchiste, marin, mais en même temps mari et père, Renaud s'est toujours signalé par la qualité de ses textes et sa voix si particulière. "J'ai été bercé par les chansons de Renaud et j'ai tout de suite accroché par la vérité qui est dégagée de ses chansons". Puis vint la sombre époque ou miné par l'alcool et la fumée, Renaud se retire brusquement de la chanson. En 2007, après sa tournée "Rouge Sang" le chanteur entame une retraite qui aura duré dix ans.

Gauvain Sers, une première partie aux allures de relève?

La première partie du concert est assurée par le jeune chanteur Gauvain Sers. Coupe au bol et casquette de gavroche sur la tête, même lui a un faux air de Renaud. Il a d'ailleurs chanté en sa présence sur un plateau de France Télévision en décembre 2016

A LIRE AUSSI.

Poète et musicien, Leonard Cohen s'éteint à 82 ans

Trente ans après sa mort, Dalida au cinéma et en hologramme

Cargö : les rendez-vous de 2017