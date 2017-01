L'Agenda en Normandie : jeudi 19 janvier

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Demain, rendez-vous au théâtre de Coutances pour une soirée« tournée Chantier des Francos / scène Sacem » avec en première partie deux groupes issus de la scène régionale puis un groupe issu et soutenu par le Chantier des Francofolies de la Rochelle, Sages comme des Sauvages. C’est un projet inédit et original avec ce duo franco-americano-greco-bruxellois. Plus d'infos sur theatre-coutances.com.

Dimanche, l'école de musique des Pieux vous invite à un rendez-vous exceptionnel avec un trompettiste de renommée internationale : Romain Leleu. Vous l'entendrez d'abord avec l'orchestre d'harmonie des marais du Cotentin, puis accompagné par les instrumentistes à cordes de l'ensemble Convergences. Rendez-vous dès 16h à l'espace culturel des Pieux.

CALVADOS

Samedi dès 20h, l'équipe féminine de Basketball de Mondeville reçoit l'équipe de Bourges pour le championnat de LFB ligue 1 2016/2017. Rendez-vous à la Halle Bérégovoy de Mondeville. Billetterie et renseignements sur : mondevillebasket.com.

Dimanche, participez à une journée randonnée VTT, cyclo et pédestre "Les Premiers Pas". Au départ de la salle des fêtes du Mesnil Eudes. Des parcours de 25 et 50 kms de route, 25 et 35 kms de VTT et 10 kms de marche sont prévus. Venez nombreux vous défouler à votre rythme.

ORNE

La Compagnie Moi peau est en spectacle au Centre Madeleine-Louiaintier à Flers ce soir dès 20h. C'est organisé par le Relais culturel régional 2angles, rendez-vous au 11 rue Schnetz à Flers. Plus d'infos au 02 33 64 29 51 et sur 2angles.org, c'est gratuit.

Dimanche rendez-vous dès 14h au cinéma l'Aiglon de l'Aigle pour l'avant première du film d'animation "Tous en scène" avec la voix de Patrick Bruel. L'histoire de Buster Moon, un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.