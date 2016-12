Biathlon: Fourcade évidemment!

5e victoire en 6 courses individuelles: le Français Martin Fourcade ne lâche rien cette saison et a encore terrassé ses rivaux jeudi sur le sprint 10 km de Nové Mesto.

Le quintuple tenant du Gros Globe de cristal n'avait jamais gagné lors d'une 3e étape de la Coupe du monde. C'est chose faite dans la folle ambiance de la station tchèque, réchauffée par 30.000 spectateurs en fusion. De quoi écoeurer un peu plus la concurrence et asseoir davantage sa mainmise sur le circuit.

Ses adversaires avaient misé sur le traditionnel coup de fatigue qui gagne le Français juste avant le petit break de fin d'année. Ils ont une nouvelle fois déchanté et n'ont pu que s'incliner encore face à son implacable domination.

Les chiffres n'en finissent pas de donner le tournis: si on comptabilise ses succès sur le relais simple mixte (à Ostersund) et le relais (à Pokljuka), Martin Fourcade en est à sept premières places sur huit possibles sur les trois premières semaines de la Coupe du monde 2016-17.

Fourcade seul au monde

Malgré un 9 sur 10 au tir, le Français a tout balayé sur les skis à Nove Mesto et a réussi à devancer le Russe Anton Shipulin, pourtant irréprochable avec sa carabine, et le Norvégien Emil Hegle Svendsen, restant plus que jamais leader du classement général de la saison.

"Je suis super content, a réagi Fourcade sur la chaîne Equipe TV. C'était vraiment une course très difficile. Sur le dernier tour, je sais que j'ai du retard et je donne tout au début. J'ai eu le petit supplément de motivation pour aller la chercher. C'était super d'aller chercher Shipulin dans ces conditions."

Même la malédiction de la 3e semaine n'a pas désarçonné l'irrésistible Fourcade. "En regardant mes statistiques de Coupe du monde, j'avais de quoi être inquiet mais les séries sont faites pour être arrêtées et j'ai abordé cette semaine avec aucune pensée négative, a-t-il affirmé. J'ai bossé aussi différemment cet été, donc je n'avais aucune appréhension par rapport à ça. Maintenant, j'ai pas mal d'avance et continuer à marquer des points comme ça, c'est toujours bon."

Son dauphin du précédent exercice, le Norvégien Johannes Boe, a limité les dégâts avec une 4e place alors que l'Allemand Simon Shemp, considéré comme une menace par Fourcade avant le démarrage de la Coupe du monde, n'en finit pas de décevoir (17e). Avec plus de 100 points d'avance au classement général, le Français a de toutes façons déjà fait le vide derrière lui.

