Scandale douanier en Normandie : 800 000€ saisis, le Havre et Rouen dans le viseur

Le 14 décembre 2016 à 18:39 Par : Lucien Devôge

800 000€ ont été saisis lundi 12 décembre 2016 lors de perquisitions menées au siège de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) et dans les antennes des douanes du Havre et de Rouen (Seine-Maritime). Des fonctionnaires sont suspectés. Explications.