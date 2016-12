Rencontres de la cybersécurité en Normandie : "Les entreprises ont du retard"

Jeudi 15 décembre 2016, l'association NetSecure Day organise, en partenariat avec Normandie Web Xperts, le #NSD16 à Seine Innopolis au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Un rendez-vous pour sensibiliser les entreprises aux enjeux de la cybersécurité. Entretient avec Clément Michel, co-fondateur de NetSecure Day.

Clément Michel, co-fondateur de l'association NetSecure Day, organise jeudi 15 décembre 2016 le #NSD16 à Seine Innopolis, au Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Également à l'origine du cabinet de consultants en sécurité informatique Synhack, il nous explique pourquoi la cybersécurité est devenue l'un des principaux enjeux des entreprises.

Quel est le but du #NSD16 ?

"Lors de cet événement, organisé par NetSecure Day et Normandie WebXperts, nous proposons des conférences techniques et stratégiques sur la sécurité informatique. Elles s'adressent aux professionnels du monde de l'informatique, aux étudiants dans ce domaine et aux dirigeants d'entreprises."

Quelle est aujourd'hui l'importance de la cybersécurité dans le monde de l'entreprise ?

"Ce thème a pris très clairement de l'importance ces dernières années. La cybersécurité est l'un des enjeux de la transformation numérique des entreprises. Car ces dernières sont exposées à des grands risques. Cela va du scénario d'un virus en interne, au piratage de données contre lesquelles on demande une rançon. Cela peut avoir des impacts financiers, juridiques mais également sur la réputation de l'entreprise."

Quel est le risque qui pèse sur la réputation de ces entreprises en cas de piratage ?

"Eh bien prenons un grand site d'e-commerce. Nous sommes la veille des soldes et ce site est piraté. Est-ce que, en tant que consommateur, vous aurez toujours confiance dans ce site ? Un autre exemple : un cabinet comptable dont les données des clients sont piratées et divulguées. Le cabinet peut très rapidement mettre la clé sous la porte."

Les entreprises françaises sont-elles bien sécurisées ?

"Non. Il y a un grand paradoxe en France. Nous sommes un des pays où il y a les meilleurs consultants en sécurité informatique. Et en même temps, nos entreprises ont beaucoup de retard en matière de cybersécurité. Cela s'explique essentiellement par le fait que beaucoup n'ont même pas conscience des enjeux informatiques. Il y a encore de l'évangélisation à faire."

Pratique. Jeudi 15 décembre 2016, à partir de 9h, à Seine Innopolis, au Petit-Quevilly.

