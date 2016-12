À Blainville-sur-Orne, le dessin se réalise en musique!

C'est un spectacle unique en France, celui d'un "concert dessiné". Rendez-vous le samedi 10 décembre 2016 à Blainville-sur-Orne (Calvados) pour ce moment insolite.

Voici un spectacle peu ordinaire et novateur, celui du "concert dessiné", qui aura lieu le samedi 10 décembre 2016 à Blainville-sur-Orne. C'est Paul Gastine, lauréat l'année dernière du prix régional du festival de BD d'Hérouville-Saint-Clair, qui sera aux commandes artistiques. Accompagné par les 30 musiciens du Choeur et Orchestre Universitaire Régional de Caen, le dessinateur réalisera sur un écran géant les portraits des plus grands héros d'Hollywood. Une occasion originale d'allier les mythes du cinéma hollywoodien, le talent artistique du coup de crayon de Paul Gastine et les airs du Choeur et Orchestre Universitaire Régional de Caen.

Un happening artistique

Le défi, en plus d'être original, est imposant : ce ne seront que sept petites minutes qui seront accordées à Paul Gastine pour réaliser chaque dessin et sans droit à aucune rature... ! L'Orchestre Universitaire Régional de Caen jouera par ailleurs les airs des musique de films desquels sont issus les héros croqués par Paul Gastine.

Samedi 10 décembre à l'Espace culturel Paul Eluard de Blainville-sur-Orne. Séances à 17h et 20h. Tarif: 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations obligatoires au 02 31 44 70 72.

