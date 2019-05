[REPLAY] Les élections européennes 2019

Stéphanie Yon-Courtin (LREM) : "C'est une joie, une satisfaction. J'aurai préféré que l’on soit en tête mais l’écart n’est pas très important. Il y a un vrai mouvement pro-européen. Les résulats sont fidèles à ce que les tendances annoncaient. Je pense que l’on peut travailler intelligeamment avec les verts. L’urgence écologique ne peut pas attendre et, plus on sera nombreux à porter ce projet, plus on fera en sorte que cette transition écologique soit effiacace".