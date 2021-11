Décès d'Alexis Vastine : "Un grand champion vient de nous quitter"

"Toutes nos pensées vont aujourd'hui aux familles et aux proches des victimes, notamment celle et ceux du Normand Alexis Vastine. C'est un grand champion qui vient de nous quitter. C'est le ring du Boxing Club de Pont-Audemer qui l'avait vu grandir. Nous voulons leur adresser, Kader Chekhemani, vice-président de la Région chargé du Sport, et moi-même, nos sincères condoléances. Cette tragédie plonge le pays dans une profonde tristesse."

Alexis Vastine est décédé dans le cadre d'un tournage d'une émission de téléréalité en Argentine. A 28 ans, il était quadruple champion du monde militaire, médaillé de bronze olympique et avait frôlé le titre aux JO de Pékin en 2008.