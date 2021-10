Paris (AFP). Club Med: succès de l'OPA de Fosun qui détient 92,81% du capital

Le groupe chinois Fosun et ses partenaires détiennent 92,81% du capital de Club Méditerranée à l'issue de leur offre publique d'achat, selon un communiqué de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié mercredi. Le consortium Gaillon Invest II, mené par Fosun, "est en mesure de détenir de concert 33.400.691 actions Club Méditerranée représentant 36.573.171 droits de vote, soit 92,81% du capital et au moins 91,57% des droits de vote", annonce l'AMF, précisant qu'il s'agit du "résultat provisoire" de l'offre. Fosun obtient ainsi plus que les 50% qui conditionnaient la réussite de l'offre, mais moins que les 95% du capital qui lui auraient permis de mettre en oeuvre un retrait obligatoire de la cote de Club Med. L'OPA sera donc rouverte prochainement pour une durée de dix jours, afin de permettre aux actionnaires minoritaires d'apporter leurs titres à l'offre s'ils le souhaitent. L'AMF précise qu'elle publiera "le résultat définitif de l?offre à l?issue des ultimes travaux de vérification" jeudi au plus tard. "Je suis heureux de ce succès de l?offre de Gaillon Invest II, qui vient clore une période d'incertitude pour Club Méditerranée", a commenté Jiannong Qiang, président de Gaillon Invest II, dans un communiqué distinct. "Nous allons pouvoir poursuivre le travail entamé depuis près de cinq ans, afin de soutenir le développement du Club Med en France et dans les marchés à croissance rapide", a-t-il ajouté. Ce résultat conclut près de deux ans de bataille boursière pour l'acquisition du spécialiste français des clubs de vacances - la plus longue OPA de l'histoire de la Bourse de Paris - et entérine son passage sous pavillon chinois. Après plusieurs surrenchères, le conglomérat chinois dirigé par le milliardaire Guo Guangchang proposait 24,60 euros par action Club Med, valorisant le groupe à près d'un milliard d'euros - 939 millions d'euros précisément. L'Italien Andrea Bonomi avait pour sa part jeté l'éponge en janvier.

