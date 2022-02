Paris (AFP). Rugby: la 15e journée de Top 14 en juge de proximité

A l'image du Racing-Métro et Bordeaux en haut de tableau ou de Castres et La Rochelle en bas, la 15e journée de Top 14 opposera samedi et dimanche des formations au coude-à-coude au classement et qui éprouveront ainsi leurs ambitions. Samedi: (14h35) Racing-Métro (4e) - Bordeaux (5e): C'est le match à ne pas perdre pour le Racing, frustré de n'avoir rien rapporté de Toulouse dimanche dernier (15-9) et talonné par l'UBB (37 pts contre 35) au classement. Les entraîneurs franciliens ont clairement ciblé ce match pour engranger des points avant un enchaînement éreintant, avec un difficile déplacement à Toulon puis deux journées de Coupe d'Europe. De son côté, l'UBB a soigné son moral en écrasant Brive dimanche (46-10) mais cherche toujours une victoire référence à l'extérieur. Hors de ses bases, le club bordelais n'a gagné qu'une fois cette saison, à La Rochelle (29-26). (15h00) Brive (11e) - Bayonne (10e): Les deux équipes ne pensent qu'au maintien et dans cette perspective, leur opposition sera un des moments cruciaux de leur saison. D'autant plus que ni l'une ni l'autre n'ont de marge sur la zone de relégation. Léger avantage au CAB qui reçoit, piqué par la fessée reçue à Bordeaux. Mais, alors que l'infirmerie corrézienne est bien remplie, l'Aviron a l'occasion rêvée de frapper un grand coup, ce qu'il a fait à trois reprises, plus un match nul, à Amédée-Domenech depuis 2004. Castres (14e) - La Rochelle (13e): Le dernier contre l'avant-dernier. S'il y a une rencontre qui fleure la peur, c'est bien celle-ci. Vainqueur de Montpellier dimanche (27-9) à Pierre-Antoine, le CO n'est pas parvenu à se débarrasser de cet embarrassant statut de lanterne rouge. Il s'agit d'enchaîner un deuxième succès de suite, ce que le club tarnais n'a pas encore réussi à faire cette saison ! Il est même possible de ne plus être relégable à l'issue de ce 15e acte en profitant de l'affrontement Brive-Bayonne. La balle est dans le camp du CO, toutefois privé de son ailier Sitiveni Sivivatu. Grenoble (7e) - Oyonnax (9e): Depuis son joli succès à Toulouse fin novembre, le FCG s'est relâché et a encaissé deux défaites en Top 14. Le voilà sous la menace d'un décrochage du wagon de tête et il est donc nécessaire de réamorcer la pompe au Stade des Alpes où un âpre combat est annoncé. Sans l'arrière Gio Aplon mais avec son ailier Alipate Ratini, meilleur marqueur du championnat, Grenoble serait inspiré de faire le plein. Oyonnax a de son côté un petit matelas sur la zone de relégation (4 pts) mais il s'agit de ne pas tout gâcher en grappillant ne serait-ce qu'un petit point pour continuer à avancer. (16h35) Montpellier (8e) - Toulon (2e): Entre Montpellier, plongé dans de violentes turbulences, et Toulon, qui s'est mis tout seul sous tension en s'inclinant sans résister à Paris (30-6), le climat sera à l'orage samedi après-midi à Yves-du-Manoir. Les projecteurs seront d'abord braqués sur le MHR, en quête vitale de points pour rester au contact des meilleurs. Ce sera le premier match du nouveau "consultant" Jake White alors que Fabien Galthié, manager depuis 2010 mais mis à pied ce lundi, y assistera devant sa télévision. Le RCT réintègre pour le coup des cadres laissés au repos comme le pilier Carl Hayman ou le troisième Steffon Armitage. A défaut d'un résultat, une forte réaction sur le contenu sera attendue côté varois. Dimanche: (21h00) Clermont (3e) - Toulouse (6e): frustrée d'une victoire qui lui tendait les bras jusqu'à la dernière seconde dimanche à Lyon (16-13), l'ASM est descendue à la troisième place. L'objectif est d'engranger un maximum durant ce mois de janvier pantagruélique entre championnat, Coupe d'Europe et stage de l'équipe de France. Cela commence contre Toulouse dimanche, avant de recevoir Brive. Toulouse, de son côté, aimerait bien confirmer son succès contre le Racing (15-9) avec un "coup" à l'extérieur. Sa dernière victoire à Marcel-Michelin remonte toutefois à 2002 et il y a encaissé entre 30 et 40 points ces quatre dernières années. De quoi aborder la rencontre avec une confiance modérée.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire