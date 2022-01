Tendance Malherbe - Seube : "On manque de passion"

Avant d'affronter Nice pour le compte de la 17e journée de Ligue 1, les Caennais restent sur six défaites consécutives en Ligue 1. Contre Toulouse samedi dernier, et malgré le revers 1 but à 0, ils ont montré de bien meilleures intentions, dans l'abnégation notamment. A confirmer donc.

Pour l'entraîneur Franck Dumas, ses joueurs se donnent peut-être un peu moins qu'à l'époque où il évoluait sur les pelouse de Venoix. "J'ai l'impression que les mecs aujourd'hui font un métier", concède-t-il avant de poursuivre : "à part les booster, c'est eux qui décident s'ils veulent se bouger ou pas".

Pour le capitaine Nicolas Seube, le problème n'est pas générationel, notamment avec les plus jeunes : "ils ne sont pas plus bêtes que d'autres, et à partir du moment où on leu explique, ils comprennent, mais le plus compliqué reste de le retranscrire sur le terrain". "Aujourd'hui, on fait notre métier, mais il manque un peu de passion également", ajoute-t-il. Le jeune Yohan Mollo prêté par Monaco cette saison apprécie la relation qu'il a avec les joueurs cadres du groupe et insiste sur leur rôle essentiel.

Samedi sur la pelouse de d'Ornano, une chose est sure, les caennais n'auront pas le droit de s'incliner s'ils ne veulent pas être décrochés par leurs concurrents direct dans la course au maintien.

