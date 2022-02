Marseille (AFP). Rugby: Galthié, c?est un échec à Montpellier estime Altrad

"Le parcours de l'entraîneur Fabien Galthié était un échec", a expliqué le président de Montpellier Mohed Altrad, qui a confirmé la mise à pied de l'actuel entraîneur et intronisé Jake White, champion du monde avec l'Afrique du sud en 2007, dans un rôle de consultant en charge de son équipe. Q: Pourquoi avez-vous mis à pied Fabien Galthié ? R: C'est une mise à pied conservatoire, ce n'est pas forcément une sanction. Fabien est mis à pied jusqu'au vendredi de la semaine prochaine (9 janvier Ndlr) pour des raisons internes et pour essayer de nous sortir de notre situation actuelle. Q: Pourquoi avez vous pris cette décision lundi alors que vous y réfléchissez depuis plusieurs semaines ? R: Il y a deux ou trois mois que l'on est dans cette situation. On a perdu huit matchs sur neuf. Dans un club de rugby quelque soit son niveau, c'est rare de perdre pratiquement la moitié des matchs de championnat. Il n'était ni utile, ni raisonnable de se précipiter et de prendre des décisions fortes après deux ou trois défaites. Après huit défaites en neuf matchs, il faut réagir. Q: Que reprochez-vous à Fabien Galthié ? R: On lui reproche sa communication ces dernières semaines, qui n'est ni adéquate, ni appropriée. Semer le doute dans la tête des joueurs et du club n'est pas une bonne chose en préparation d'échéances importantes. Q: Fabien Galthié sera t-il licencié ? R: Pour l'instant, il est mis à pied, le licenciement est une autre procédure que l'on n'a pas entamé. Cela dépend de son comportement, de ce qu'il va faire et dire. On lui a demandé de réfléchir à l'avenir du club et de venir avec des projets. En attendant, nous sommes allés chercher des compétences à l'extérieur, en la personne de Jake White, qui a une notoriété mondiale, qui a été champion du monde, a conduit deux clubs () en finale et demi-finale du Super 15. Jake White est là à titre de consultant pour six mois, alors que Shaun Sowerby sera l'entraîneur des avants. Q: White et Galthié pourraient-ils travailler ensemble dès la mi-janvier ? R: Dans l'absolu oui, mais je ne peux pas vous l'assurer. Pour ma part, j'essaie de gérer ce club. Si on regarde l'effectif actuel, il y a seulement deux ou trois joueurs qui étaient là à mon arrivée en 2011. Il n'y a que des nouveaux joueurs, que des stars. Galthié parlait de son équipe de playstation, on lui a donné les moyens, on lui a donné tout ce qu'il voulait. Galthié m'a dit à plusieurs reprises qu'il n'a jamais eu un président qui lui donnait autant de moyens. C'était à lui d'en faire quelque chose, de faire une équipe. L'addition de stars ne fait pas forcément une équipe performante.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire