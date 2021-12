Paris (AFP). Club Med: le Chinois Fosun et ses alliés s'apprêtent à surenchérir

Le groupe chinois Fosun International et ses alliés s'apprêtent à surenchérir une nouvelle fois sur la dernière offre déposée par l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi pour prendre le contrôle de l'opérateur de villages de vacances Club Méditerranée, selon l'un des membres du consortium. "Nous y allons pour une nouvelle offre", a indiqué au quotidien Financial Times de mercredi l'homme d'affaires brésilien Nelson Tanure qui a récemment rejoint la société Gaillon Invest, qui porte l'offre de Fosun et du management de Club Med. M. Tanure n'a pas donné d'indications plus précise sur ce que pourrait être cette nouvelle offre. Deux nouveaux investisseurs, qu'il n'a pas identifiés, pourraient venir rejoindre Gaillon Invest, selon lui. Il a précisé qu'en cas de succès Gaillon Invest comptait faire coter Club Med à Hong Kong et à Sao Paulo pour lui permettre de lever les fonds nécessaires à son développement international. L'OPA pour le contrôle de Club Med est déjà la plus longue de l'histoire de la Bourse de Paris. Vendredi, l'autre camp, mené par M. Bonomi, avait relevé à son tour son offre à 24 euros par action Club Med. M. Bonomi et ses partenaires, dont le fonds américain KKR, qui va prendre "entre 20 et 40%" de la société Global Resorts portant l'offre, avaient remis sur la table 41 millions d'euros. Leur projet valorise désormais Club Med à 915 millions d'euros. Fosun et ses alliés ont désormais jusqu'au 19 décembre pour décider de la suite.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire