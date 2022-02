L'appli de la semaine: Piano Tiles

L'appli de la semaine est typiquement le genre de jeu qui n'a pas trop d'intérêt, si ce n'est celui de la compétition entre amis. Elle s'appelle « Piano Tiles ». Le but sera de jouer un air au piano le plus vite possible et bien sûr sans vous tromper.



Pour cela, aucun besoin d'avoir fait du piano ou du solfège. Sur votre écran, un rectangle de 4 cases sur 4. Sur chaque ligne, une touche noire, c'est sur celle-ci qu'il faut appuyer. Une fois ceci fait, l'écran avance jusqu'à ce que vous ayez appuyé sur la seconde touche etc. Le défi est que plus vous appuyez vite sur les touches plus l'écran défile vite alors la précipitation pourra vous faire appuyer sur une mauvaise touche.



Plusieurs modes pour battre vos records :

*le classic mode où il faudra finir le morceau sans vous tromper le plus vite possible.

*L'arcade mode où vous devez appuyer sur le plus de touches possibles avant de vous tromper. Le score n'est pas un chrono mais le nombres de touches réussies à la suite.

*Le zen mode où vous avez 30 secondes pour appuyer sur le plus de touches possibles.

*Enfin le relay mode où le chrono se prolonge tant que vous appuyez sur des touches mais si vous n'allez pas assez vite, vous n'avez plus le temps et tout s'arrête.



Le plus sympa est, outre de battre son record, battre celui de vos amis ! Lancez vous des défis.

C'est le plus fun de ce jeu étant donné que les graphismes sont proches du néant.



Piano tiles, un jeu gratuit à télécharger sur google play et l'appstore.