A mi-parcours, les festivaliers de Cannes ont déjà leurs favoris

Deux autres longs métrages se tenaient toutefois en embuscade, selon les classements quotidiens des professionnels, mais pas forcément pour les mêmes raisons.

"Timbuktu", du réalisateur mauritanien Abderrahmane Sissako, plongée émouvante et dure dans un Mali sous la coupe des combattants extrémistes musulmans pourrait damer le pion aux favoris tandis que "Foxcatcher" de l'Américain Bennett Miller, est plus cité pour un prix d'interprétation que pour la Palme d'or.

"Foxcatcher" retrace un incroyable fait-divers aux Etats-Unis impliquant des champions olympiques de lutte (Mark Ruffalo et Channing Tatum) et leur bienfaiteur, un richissime américain excentrique et dérangé campé par un Steve Carell hallucinant.

A tel point que selon Scott Roxborough de Hollywood Reporter, bible américaine de la profession, le nom de l'acteur bénéficie déjà "d'un gros buzz en vue des prochains Oscars".

Le classement de neuf critiques internationaux du magazine britannique Screen donnait mardi matin largement en tête des pronostics "Mr, Turner", le biopic de Mike Leigh, Palme d'or en 1996 pour "Secrets et mensonges".

Il devançait de peu "Winter sleep", film très "bergmanien" du Turc Nuri Bilge Ceylan. Les suivants étaient "Foxcatcher" et "Maps to the stars" du Canadien David Cronenberg.

Le classement du Film Français, rassemblant une dizaine de critiques hexagonaux, plaçait "Winter sleep" en tête devant cette fois "Timbuktu", pour une première Palme d'or africaine, puis "Foxcatcher".

"C'est une bonne sélection avec des surprises", assure à l'AFP Jean-Philippe Guerand, journaliste depuis plus de 20 ans dans ce magazine professionnel.

Pour lui, les "abonnés cannois" connaissent des fortunes diverses. S'il juge que les Canadiens Atom Egoyan ("Captives") et David Cronenberg "sont dans la redite", il salue le Britannique Mike Leigh qui "au contraire a tenté autre chose, d'assez réussi avec M. Turner".

- Rumeurs sur le film russe -

Deux autres films auxquels il ne s'attendait pas ont aussi retenu son attention comme le film argentin "Relatos Salvajes" (Les nouveaux sauvages), "film à sketches jubilatoire. Il fait plaisir et en même temps il dit plein de choses sur la société".

Quant à "Timbuktu", il s'agit selon lui d'un film "courageux et qui a un mérite important: montrer des choses dont on a entendu parler mais jamais vues" comme la destruction de statuettes traditionnelles représentant des humains.

Côté prix interprétation, outre Steve Carell, Timothy Spall/Turner recueille déjà de nombreux suffrages. Mondialement connu pour son rôle de Peter Pettigrew dans "Harry Potter", il prend ici "une autre ampleur" souligne Jean-Philippe Guérand. "C'est un Charles Laughton!".

Chez les actrices, les Américaines Hilary Swank ("The homesman") et Julianne Moore ("Maps to the stars") ont impressionné.

Mais, prévient Scott Roxborough, le Festival n'est pas terminé. Mardi matin, "Deux jours, une nuit", nouvelle chronique sociale des Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne était dévoilé et reçu par des applaudissements nourris.

Jean-Philippe Guérand a aimé le côté "douze hommes en colère" du film et n'exclut pas une troisième Palme historique pour les Dardenne. Ou un prix d'interprétation pour Marion Cotillard, bouleversante, six ans après son Oscar pour "La môme".

Scott Roxborough cite encore "d'autres merveilles" possibles à venir comme le nouveau film du Français Michel Hazanavicius. Le cinéaste revient à Cannes après la fabuleuse aventure de "The artist" en 2011, avec "The search", un drame sur fond de guerre en Tchétchénie et à l'affiche Berenice Bejo, sacrée meilleure actrice en 2013 à Cannes.

Enfin selon lui le film russe "Leviathan" d'Andrey Zvyagintsev fait déjà l'objet de rumeurs croissantes.

L'an dernier à mi-parcours, les films des frères Coen, de Jia Zhangke et d'Asghar Farhadi étaient en tête des pronostics. S'ils ont eu des prix, la Palme d'or est revenue à "La vie d'Adèle", projeté plus tard.