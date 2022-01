Virades de l'espoir 2013 à Ouistreham

Dimanche 29 septembre, Riva-Courir organise des parcours course et marche afin de collecter des fonds pour financer les projets de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

3 parcours de course (3,7 et 10km) et 2 de marche (7 et 10km) sont proposés dimanche matin.

La participation est de minimum 5€ pour la course (pour les adultes, sinon 1€ pour les enfants). Mais vous pouvez très bien donner plus, tout est reversé à "Vaincre la mucoviscidose". Les dons se font sur ce site: rivacourir-viradesdelespoir2013.alvarum.net

Vous pouvez aussi donner sur place lors de l'insciption à 9h30. Les dons sont déductibles de impôts. Infos sur la course à retrouver sur www.rivacourir.fr

Inscriptions à 9h30 et départ à 10h depuis le Phare de Ouistreham (Pointe du siège).

Ecoutez Elise Fouet, présidente de Riva Courir nous présenter cette initiative: