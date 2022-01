La prochaine saison des Anges de la télé réalité sera tournée en Australie

Après Los Angeles, Miami, New York et Hawaï, "Les Anges de la téléréalité" poseront leurs valises en Australie au cours de la sixième saison. Comme pour les précédents volets, les téléspectateurs retrouveront d'anciens candidats de téléréalité et deux participants anonymes.

Le diffuseur ouvre d'ailleurs le casting pour ces deux places, réservées à un couple ou un duo "ayant le même objectif professionnel", précise la chaîne. Les personnes intéressées doivent être âgées de plus de 18 ans et envoyer photo, CV et lettre de motivation à la production https://www.facebook.com/grosseequipe

Aidée par le buzz créé autour de Nabilla, la dernière saison des "Anges de la téléréalité" avait attiré 900.000 téléspectateurs entre mars et juillet 2013.