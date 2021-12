George Pau-Langevin à Caen pour parler des rythmes scolaires Impossible de lire le son.

George Pau-Langevin est venu à Caen pour participer en début d'après-midi au 51e congrès de l'ICEM, l'Institut coopératif de l'école moderne. Elle en a profité pour manifester son intérêt pour la recherche et l'innovation pédagogiques, et le rôle des mouvements pédagogiques en tant qu'acteurs de la refondation de l'école. Le débat se tenait sur le campus 1 de l'université de Caen.La ministre déléguée à la réussite éducative a ensuite gagné la mairie de Caen où elle est arrivée peu après 16h (photo). Devant les élus de l'agglomération, George Pau-Langevin a fait le point sur la mise en place des rythmes scolaires et sur l'intérêt que présente la réforme à l'échelle internationale (vidéo).La capitale de la Basse-Normandie a en tout cas choisi de s'y mettre dès la rentrée prochaine. La mise en place de la réforme lui coûtera deux millions d'euros dont un quart sera pris en charge par l'Etat. Avant de quitter Caen, la ministre a tenu à rassurer les plus petites communes. Certaines s'inquiètent en effet de n'avoir pas les moyens d'appliquer la réforme, notamment pour l'emploi des animateurs. George Pau-Langevin appelle les maires à s'unir :