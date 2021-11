Qualité des eaux : ça baigne, dans la Manche !

Chaque année, les eaux de baignade du département sont analysées grâce à un partenariat entre les communes et l'Etat. Le laboratoire départemental d’analyses est chargé des prélèvements avant et pendant la saison. Son particulièrement ciblées deux types de pollution microbiologiques : l'Escherichia Coli et les entérocoques intestinaux, qui peuvent provoquer des troubles de la santé.

92 plages du département sont passées aux cribles, sur 63 communes manchoises, à raison de 10 analyses par site. Elles sont ensuite classées par catégories.

72% d'eaux de "bonne qualité"

En 2012, le taux de plages classées en "bonne qualité" a augmenté. Il est de 72% contre seulement 63% en 2011. Seules deux plages ont été momentanément polluées, Saint-Nicolas Sud à Granville et La Grande Dune à Sainte-Marie-du-Mont.

Depuis début 2013, les résultats sont eux aussi encourageants. Deux plages ont connu un mauvais prélèvement : Armanville, à Pirou, et la plage de Créances.