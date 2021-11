La Tendance de l'été, partez à la découverte de la Croatie

Zagreb

Dans la partie continentale du pays, la capitale de la Croatie mêle une architecture typique d'Europe centrale à une atmosphère chaleureuse. Elle conserve de beaux monuments comme la cathédrale néogothique Saint-Stéphane.

La Dalmatie

Les villes dalmates, au sud du pays, figurent parmi les destinations prisées : Dubrovnik, surnommée "la perle de l'Adriatique", dont le centre médiéval ceint de fortifications est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ; Split et son centre-ville abritant un joyau de la civilisation romaine, le palais de l'empereur Dioclétien (IIIe siècle av. J.-C.) ou encore Zadar et ses ruelles pavées de pierre blanche.

Les îles

Plus d'un millier d'îles s'étendent le long de la côte croate, recélant des plages de rêve. La plus connue, Hvar, est une destination prisée de la jet-set. Krk est la plus vaste, au nord de l'Adriatique. Sur l'île de Pag, la plus désertique avec ses criques tranquilles, la ville de Novalja devient la destination en vogue des fêtards européens.

Les parcs nationaux

Les huit parcs nationaux participent à la préservation du patrimoine naturel croate et de son écosystème. Ces sites bénéficient d'une flore diversifiée et sont le refuge des animaux sauvages (ours, lynx, loup). Parmi les incontournables, on citera Plitvice et ses seize lacs se succédant en cascade ou le parc de Krka et ses chutes d'eau vertigineuses.

Les événements culturels

L'événement majeur, le Dubrovnik Summer Festival (10 juillet au 25 août) programme théâtre, ballets, musique classique au cœur des plus beaux monuments. L'opéra est célébré lors du Festival d'été de Split (14 juillet au 14 août) et du Festival international de l'opéra de Dubrovnik (3 au 6 juillet). Les fans d'électro ont rendez-vous au Garden Festival à Tisno et les cinéphiles au Festival de cinéma de Pula (13 au 27 juillet) pour ses séances en plein air.