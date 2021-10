Springsteen au Stade de France, mais aussi au cinéma et en librairie

Un an après ses deux concerts événements à Paris-Bercy, le "boss" est de retour dans la capitale avec son "Wrecking Ball Tour", du nom de son dernier album paru au printemps 2012.

Ses concerts, qui ne durent jamais moins de trois heures, sont légendaires. L'année dernière, il a battu son record personnel à Helsinki avec un concert de quatre heures et six minutes.

Le musicien de 63 ans aime improviser le programme du concert au gré des demandes du public, entouré de son célèbre E Street Band, où officie sa femme Patti Scialfa et où le saxophoniste Jake Clemons a pris la relève de son défunt oncle Clarence.

Le 20 juin dernier pour rendre hommage à l'acteur James Gandolfini, décédé la veille, il a ainsi joué l'album Born to Run" en entier au milieu de son spectacle.

Quelques jours plus tôt, c'est l'album "Darkness on the edge of town" qu'il avait joué dans son intégralité à Wembley.

Pour l'occasion les horaires habituels des concerts au Stade de France sont d'ailleurs un peu bousculés. Le show débutera à 19H00, sans première partie.

Les fans du "Boss" qui ne seront pas à Saint-Denis samedi pourront se rattraper le 22 juillet, sur grand écran cette fois.

Ce jour-là sera diffusé simultanément dans les salles de cinéma d'une cinquantaine de pays le documentaire "Springsteen & I".

Le film, produit par Ridley Scott à l'occasion des 40 ans du premier album de Springsteen "Greetings from Asbury Park, N.J.", dévoile des archives des plus grands moments scéniques de la carrière de Springsteen. 35 minutes filmées l'été dernier à Hyde Park avec Paul McCartney en guest star sont inédites.

Des fans y témoignent de leurs expériences avec Bruce Springsteen, des moments où ils sont montés sur scène avec lui par exemple - un rituel qu'affectionne particulièrement le "Boss".

Springsteen fait aussi l'actualité en librairie avec une nouvelle biographie, intitulée "Bruce" (éd. Sonatine) et préfacée par Antoine de Caunes, un de ses grands fans français. Le livre a été rédigé par le journaliste américain Peter Carlin, qui a recueilli les confidences du musicien et de ses collaborateurs.

Le retour musical de Springsteen ne devrait, quant à lui, pas se faire attendre. Selon Rolling Stone, il aurait déjà commencé à mettre en chantier un nouvel album.

Le chanteur a travaillé avec le E Street Band mais aussi avec le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, un musicien très engagé, dans un studio à Sydney et a confié au magazine américain avoir déjà "beaucoup de matière".