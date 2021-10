Le film du jour : Fast & Furious 6

C'est le 6ème film d'une saga qui est sorti cette semaine . Et pourtant les fans sont toujours impatients de découvrir de nouvelles aventures de Dom et Brian.

Depuis le 4, les films ont quitté l'univers des courses clandestines pour se mettre plutôt dans l'univers des opérations de grande ampleur. Une bande à la Ocean's 11 mais avec des pilotes d'élite plutôt que des cambrioleurs.

Dans cet épisode, les héros vivent paisiblement chacun de leurs côtés avec les gains réalisés dans le film précédent. Et pourtant ils vont devoir repartir au front. Ce n'est pas le manque d'adrénaline qui les guide mais l'apparition d'un fantôme : Letty, la petite amie de Dom dans le 1er film. Alors que tout le monde la croyait morte, Dwayne Johnson, qui incarne le flic Hobbs, leur montre des photos prouvant qu'elle travaille dans ce nouveau gang.

S'ensuit alors l'échafaudage de plans mettant en scène des voitures pour coincer ces gangsters. On suit toujours avec plaisir ces moments de pilotage intense. On en a vraiment plein les yeux avec tous leurs talents. Malheureusement, l'esprit de la saga est parfois altéré car l'action prend plus le dessus que la route. On assiste à beaucoup de combats à mains nues entre les personnages, à 50/50 avec les « combats » de voitures si je puis dire. Et c'est dommage car ça on peut le trouver ailleurs, dans d'autres films.

Et puis il y a l'invraisemblable succession de cascades. Je suis bon public, si on me présente bien les choses je peux croire à beaucoup de situations. Je fais partie de ceux qui ont souri avec l'épisode du frigo d’Indiana Jones 4 en disant "pourquoi pas ?".

Mais là, il y a trop d'invraisemblance. Il devrait y avoir une équation "loi de murphy sur loi de la physique" qui devrait toujours tendre vers 1 pour être crédible. On est beaucoup trop proche du zéro ici. Des gens qui ne meurent pas contre toute logique, et ça plusieurs fois dans le film, ça décridibilise grandement le reste.

C'est donc cette note amère que l'on retient du film. Un scénario amusant qui voit grand, avec de belles voitures mais qui veut trop en faire. Un film sympa mais sans plus, actuellement au cinéma.