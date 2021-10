Le Festival Tout un foin est à Bayeux cet été

Le Festival Tout Un Foin se déroulera sur les bords de l'Aure en face du camping municipal à Bayeux.

L'ambition de cet événement est de placer la musique et le cinéma au centre de toutes les attentions. Le vendredi, à partir de 22 h, à la tombée de la nuit, le film "Les chansons d'amour", fera l'objet d'une projection en plein air et gratuite pour tous.

La bande originale du film de Christophe Honoré est signée Alex Beaupain qui sera sur scène le vendredi soir. Il sera présent aux côtés de Fauve, Archimède et Margaux Avril. Ils assureront la partie musicale du festival.

Et enfin pour chauffer la scène, des artistes normands se produiront en ouverture du festival. Il s'agit de Goldwave, Clockwork of the moon et Born in Alaska

Pratique. Le prix est 8 € le vendredi soir ; 12 € le samedi ; 17 € le pass pour les deux soirées. Gratuit pour les moins de 10 ans.