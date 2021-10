Le film du jour : Mohamed Dubois

On a pris l'habitude de voir Ramzy Bédia seul au cinéma, mais ce n'était pas encore le cas d'Eric Judor. A certains moments je vous avoue avoir eu peur de le retrouver en mode H, la série diffusée il y a plusieurs années sur canal+, mais ce n'était que durant de courts instants. Sa prestation est sympa, tout comme celles de ses partenaires.

On pourrait décrire ce film comme « la vérité si j'mens » mais version musulmane et non pas juive. Le personnage d'Eric Judor, Arnaud Dubois, est persuadé d'avoir été le fruit d'une infidélité de sa mère avec un prof de tennis maghrébin. Du coup, en rébellion il décide de quitter le cocon familial bourgeois, à la limite de l'artistocratie, pour évoluer dans ce qu'il considère maintenant comme son milieu. L'occasion de montrer des caricatures de comportements de cités mais toujours avec un fond juste, c'est ça qui nous fait bien rire.

Arnaud Dubois se fait passer pour Mohamed Bouchouche. Pas facile de passer pour un bon musulman quand on vient d'une famille catholique. Mais il est motivée par la jolie Sabrina, qui n'acceptera de se lancer dans une relation avec un homme que s'il est arabe.



Avec Mohamed Dubois, on rigole bien ,on surfe sur les clichés sans jamais tomber dans le grossier. Le scénario est assez original. Un bon moment à passer dans les salles.