Le film du jour : Iron Man 3

Bizarrement, après le visionnage du film, je ne le classerais pas comme le 3ème volet d'Iron Man mais plutôt un spin off d'Avengers avec Iron Man en héros. On a en effet pas mal de références au film Avengers sorti l'an dernier mais par contre si vous n'avez pas vu les 2 premiers volets d'Iron man, vous n'aurez aucun mal à suivre !



Le film met l'accent sur l'aspect humain de Tony Stark. La star, ce n'est pas sa facette Iron Man, mais plutôt son côté angoissé de porter tant de responsabilités, sa peur de ne pas être à la hauteur et sa terreur de voir partir la femme qu'il aime. Très bon choix je dirais ! Malheureusement le film ne va pas assez au bout des choses et n'apporte pas toute les réponses aux questions soulevées.



On voit apparaître un nouveau méchant dans l'univers des films Marvel : le Mandarin. Pour ceux qui connaissent bien Iron Man, c'est son ennemi juré, un peu à la manière du bouffon vert pour spiderman ou du joker pour Batman. On est donc un peu déçu du traitement qui lui est réservé dans le film. Ses motivations ne sont pas si machiavéliques et on ne ressent pas de réelles difficultés à le contrer.



Pour les amateurs d'actions, il faudra réellement atteindre le dernier tiers du film pour voir enfin des combats dignes de ce nom, on en prend enfin plein les yeux ! Il y a donc quelques passages un peu trop calmes dans le film.



Les touches d'humour typiques de Tony Stark sont aussi de la partie mais pas assez nombreuses, ce qui accentue le manque de rythme du film. Par contre, le petit associé que rencontre le super héros est très sympa et le duo fonctionne bien.



Iron Man 3, un film qui déçoit légèrement mais qu'on ne regrettera pas d'avoir vu quand même à la sortie de la séance. Une impression mitigée donc pour ce film qu'il faut aller voir en 2D, car les lunettes n'apportent vraiment rien et c'est bien dommage !

