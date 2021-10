30h par an dans les bouchons à Caen !

En Europe, Bruxelles est la ville la plus touchée (83h). En France, ce sont les Parisiens qui souffrent le plus des embouteillages (63h) derrière on retrouve Lyon, Bordeaux, Toulon, Grenoble, Toulouse, Starsbourg, Nantes, Rennes et Caen en 10ème position des villes où l'on perd le plus de temps dans les bouchons.

A Caen, on perd 30h par an dans les bouchons en 2012 soit en baisse de 11% sur un an.

Le relevé statistique du trafic d'INRIX est basé sur l'analyse de milliards de données brutes, alimentées par des véhicules équipés de GPS parcourant les routes d'Europe chaque jour, parmi lesquels des taxis, des navettes d'aéroport, des fourgons de livraison, des camions de transport de marchandises, mais aussi de nombreux véhicules de particuliers.

(avec Relaxnews)