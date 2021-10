Ne-Yo et Akon accompagnent David Guetta dans ce nouveau clip, 8e extrait de l'album "Nothing but the beat" sorti en 2011.

Le DJ nous plonge dans un univers mexicain dans lequel les personnages se mettent à danser frénétiquement dès qu'ils enfilent une paire de chaussures qui est le croisement improbable entre des santiags et les babouches d'Aladdin... Jugez plutôt...