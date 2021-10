L'appli de la semaine : Catapult king

Libérons la princesse ! C'est vrai qu'on parle souvent de jeu dans l'appli de la semaine, mais quel scénario est plus classique que le chevalier qui sauve la princesse ? Et on n'en avait pourtant pas encore parlé. C'est chose faite aujourd'hui avec Catalput king !

Un méchant dragon et ses sbires soldats ont kidnappé la princesse. Pour la sauver il va vous falloir détruire les forts en bois garnis de soldats qui jalonnent votre chemin. Mais ce n'est pas avec votre épée que vous allez y arriver alors vous sortez la catapulte !

Ce jeu est en 3D et mis à part ça le principe ressemble à Angry birds. Face au fort, vous balancez non pas des oiseaux mais des pierres. Le but est de toucher les soldats ou qu'ils s'écrasent avec l'effondrement de la fondation. Vous avez 3 ou 4 pierres selon la taille de la cible et puis un engrenage vous permet d'incliner plus ou moins la catapulte afin de gérer la notion de distance.

Astucieux

A chaque fin de niveau vous recevez de la magie, la quantité dépendra de votre habileté à tout casser, qui vous permet ensuite d'apporter des améliorations à la catapulte, comme l'ajout d'un viseur.

Un jeu bien fait, dans un univers bucolique. C'est gratuit sur google play ou 99cts sur l'appstore.